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北海道銀行（笹原晶博頭取）は２９日と６月５、１２日に資産運用をテーマ...
北海道銀行（笹原晶博頭取）と北洋銀行（安田光春頭取）がそれぞれ展開す...
北海道銀行は２～６日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、函館支店（...
道南うみ街信用金庫は大型連休中の２～６日、新型コロナウイルスの影響で...
道南うみ街信用金庫は５月２日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、...
電気設備工事業の大鎌電気（函館市美原３、大鎌幸雄社長）は２４日、北海...
全国の銀行が地元企業の大規模地震リスク対策として実行している「震災時...
道は１４日、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・小規模企業を...
新型コロナウイルスの影響により申告期限が延長された確定申告について、...
商工中金（関根正裕社長）は３日、函館支店（若松町）を五稜郭フコク生命...
渡島総合振興局と桧山振興局は２日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で４、５月の開催を中止していた市営...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場（荻原真場長）で４日、１３日に観客...
電気工事業のケイソー（函館市山の手１、佐藤襄代表）はこのほど、北海道...
道南の短歌愛好者でつくる道南歌人協会（齊藤サダ会長）は、７月に書面開...
漁港漁場関係の工事で優れた実績を上げた請負業者をたたえる水産庁の「２...