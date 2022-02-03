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内外情勢調査会函館支部の１月懇談会が２７日、ホテル函館ロイヤルで開か...
函館税関はこのほど、２０２１年の函館港外国貿易概況（速報）を発表した...
函館中部高校の生徒会役員３人が２４日、函館地域産業振興財団（久保俊幸...
道信用保証協会（札幌）は昨年４月～１２月の信用保証の実績をまとめた。...
ＪＲ函館駅前・大門地区の店舗でつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良三...
函館商工会議所（久保俊幸会頭）では、新幹線沿線地域間の連携強化を進め...
独立行政法人中小企業基盤整備機構（東京）は全国の中小企業を対象に、昨...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は、昨年１１月の雇用失業情勢を発表...
函館青年会議所は８日、函館市民会館で新年式典を開いた。会員や来賓約１...
函館市の美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は、対象店舗...
函館市社会福祉協議会（市社協、大槻寅男会長）は２日、市総合福祉センタ...
七飯スノーパーク 雪上歩き銀世界満喫 函館七飯スノーパーク（七飯町...
高齢者の足のトラブル、排せつの悩みなどに対応する相談所「ミニむつき庵...
函館市の新型コロナウイルスの新規感染者数が２日発表分も２０１人となり...
新型コロナウイルスの感染拡大で自宅療養者が急増していることを受け、函...
日本語や日本文化を学ぶタイの高校生が１月２７日、函館市内の観光スポッ...
中小機構北海道本部（札幌）は２４日午後１時半から、シンポジウム「企業...
４日開幕の北京五輪に向け、筆者は前職（十勝毎日新聞社）で後輩のスポー...
新型コロナウイルスの感染急拡大の状況を受け、函館市の山の手町会（佐藤...
〇…函館市昭和３のインド・ネパールレストラン「ラーニキッチン昭和店」...