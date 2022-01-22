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函館商工会議所（久保俊幸会頭）では、新幹線沿線地域間の連携強化を進め...
独立行政法人中小企業基盤整備機構（東京）は全国の中小企業を対象に、昨...
函館青年会議所は８日、函館市民会館で新年式典を開いた。会員や来賓約１...
函館市の美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は、対象店舗...
函館市の戸井、恵山、椴法華、南茅部地区の小売店などでつくる函館東商工...
海外との貿易取引を取り仕切る重要な機関である「税関」が明治５（１８７...
新型コロナウイルス禍２年目となった２０２１年がまもなく終わりを迎える...
日本政策金融公庫函館支店（豊川町、千田大貴支店長）はこのほど、新型コ...
日本珠算連盟函館支部（竹内正幸支部長）は１２日、第２９回日本珠算連盟...
内外情勢調査会函館支部の１２月懇談会が１４日、ホテル函館ロイヤルで開...
函館臨床福祉専門学校（佐藤久道校長）が今年４月の入学生限りで、来春の...
【知内】町は２１日、町役場に勤務する２０代の男性職員１人が新型コロナ...
【鹿部】町は２１日、職員２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した...
函館市教委は２１日、函館中部小学校、柏野小、神山小、青柳中で各１人、...
道警は２１日、函館方面本部交通課の３０代男性巡査長１人が新型コロナウ...
函館でも新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない。新規感染者は昨年１...
道は、テレワーク奨励強化期間「ホワイト・テレワーク・デイズ２０２１」...
ＪＲ函館駅前・大門地区の店舗でつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良三...
【北斗】ＪＲ新函館北斗駅は、来訪者に今年１年の願いや合格祈願を書き込...
特産品ＥＣサイト「北海道地元市場」を展開するロカラ（函館市鍛治１、中...