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函館青年会議所は８日、函館市民会館で新年式典を開いた。会員や来賓約１...
函館市の美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は、対象店舗...
函館市の戸井、恵山、椴法華、南茅部地区の小売店などでつくる函館東商工...
海外との貿易取引を取り仕切る重要な機関である「税関」が明治５（１８７...
新型コロナウイルス禍２年目となった２０２１年がまもなく終わりを迎える...
日本政策金融公庫函館支店（豊川町、千田大貴支店長）はこのほど、新型コ...
日本珠算連盟函館支部（竹内正幸支部長）は１２日、第２９回日本珠算連盟...
内外情勢調査会函館支部の１２月懇談会が１４日、ホテル函館ロイヤルで開...
【北斗】石油設備管理、輸送などを手がける北斗興業（市七重浜６、高田宏...
三和防災（函館市西桔梗町、佐藤雄亮社長）は１４日、函館市に防災用ＬＥ...
独立行政法人中小企業基盤整備機構（東京）は全国の中小企業を対象に、昨...
道によると、桧山振興局管内で行われた法要で新型コロナウイルスの集団感...
◇北斗市（１８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９...
【上ノ国】江差町の「やれるきクラブ」（木村侑代表）はこのほど、町スポ...
【北斗】縄文ＤＯＨＮＡＮプロジェクト（山田かおり代表）、道南いさりび...
【上ノ国】町空手スポーツ少年団（納谷敏彦団長）は９日、同町上ノ国の上...
【札幌、旭川、小樽】道などは１７日、道内で新たに計６４３人が新型コロ...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１４人が新型コロナウイルスに...