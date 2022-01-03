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海外との貿易取引を取り仕切る重要な機関である「税関」が明治５（１８７...
新型コロナウイルス禍２年目となった２０２１年がまもなく終わりを迎える...
日本政策金融公庫函館支店（豊川町、千田大貴支店長）はこのほど、新型コ...
日本珠算連盟函館支部（竹内正幸支部長）は１２日、第２９回日本珠算連盟...
内外情勢調査会函館支部の１２月懇談会が１４日、ホテル函館ロイヤルで開...
函館税関は１６日、１１月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出...
道経済連合会（道経連、真弓明彦会長）はこのほど、函館地域会員懇談会を...
道中小企業家同友会函館支部の青経未来塾は８日、１２月例会を函館国際ホ...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１１月３０日、１０月の雇用失業情...
【江差】江差商工会が実施するがんばる商店街支援事業「イキイキＳｍｉｌ...
函館ラグビースクール（工藤篤校長）は１日、根崎ラグビー場で「元旦ラグ...
函館八幡宮（谷地頭町）の剣道場「函館神威（しんい）館」（館長＝川見順...
函館市谷地頭町の函館八幡宮（川見順春宮司）で２日、境内に向かう急斜面...
函館市内の百貨店など大型小売店で２日、新春の初売りが始まった。各店で...
函館市の戸井、恵山、椴法華、南茅部地区の小売店などでつくる函館東商工...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は１２月２６日、函館市亀田...
〇…七飯町大沼町の運送会社「羽衣運輸」（井上修社長）はこのほど、４月...
２０２２（令和４）年の新春を皆さまとともにお迎えできますことを心より...
新しい年を迎えると、さまざまな思いが交錯する。年齢がさせるのか、個人...
あけましておめでとうございます。 ２０２２（令和４）年の干支は寅（...