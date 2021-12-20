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函館税関は１６日、１１月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出...
道経済連合会（道経連、真弓明彦会長）はこのほど、函館地域会員懇談会を...
道中小企業家同友会函館支部の青経未来塾は８日、１２月例会を函館国際ホ...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１１月３０日、１０月の雇用失業情...
【江差】江差商工会が実施するがんばる商店街支援事業「イキイキＳｍｉｌ...
函館デザイン協議会（岡田暁会長）は第２８回会員作品展をオンライン上で...
今年７月に札幌国税局長に着任した中田悟局長（５７）が３日、あいさつの...
中小企業家同友会函館支部の青経未来塾（若山正人塾長）の１２月例会が８...
日銀函館支店に１１月３０日付で、飛弾則雄新支店長（５３）が着任し、加...
函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）は２６日、今年７～９月期の渡島、桧山...
内外情勢調査会函館支部の１２月懇談会が１４日、ホテル函館ロイヤルで開...
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２１日）▽せせらぎ温泉「ゆず湯」（同温泉／２６日まで）▽法...
【北斗】函館中央署などは１５日の年金支給日に合わせ、介護保険料の過払...
【上ノ国】町内産野菜と豚肉を使用するレトルト商品「神の国ポークカレー...
【北斗】谷川小学校（福井博志校長、児童１００人）は１１日、地域人材が...
【北斗】石油設備管理、輸送などを手がける北斗興業（市七重浜６、高田宏...
【札幌、旭川】道などは２０日、道内で新たに１４人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...