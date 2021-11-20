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石油情報センター（東京）は１７日、１５日時点の石油製品価格調査の結果...
【札幌】道立総合研究機構（道総研、田中義克理事長）と北海道信用保証協...
函館、青森の両商工会議所が新型コロナウイルス下での販路拡大に向け、全...
函館市内の若手経営者らでつくる異業種交流会「ビジネスオーナーズクラブ...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は８日、１１月の道南金融経済概況を発表...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１０月２９日、９月の雇用失業情勢...
函館税関は２０日、９月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２５日午後６時半から、...
函館商工会議所女性会（平山勢津子会長）は４日、函館駅前ビル（若松町）...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１日、８月の雇用失業情勢を発表し...
認定こども園うみの星保育園（函館市日乃出町、蛯谷小百美園長）の園児１...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１６日、１１月例会「全...
第６７回函館市身体障害者福祉大会（市身体障害者福祉団体連合会、市社会...
◇函館・北斗・七飯（午前１０時―午後４時） 【小 児 科】かみいそ...
【札幌、旭川】道などは２０日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
糖尿病性腎症は根気強い治療が重要 糖尿病では、高血圧症、高脂血症を合...
喜ばれる料理を目指し日々たゆまぬ研究を続ける 「メインダイニング フ...