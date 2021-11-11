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函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１０月２９日、９月の雇用失業情勢...
函館税関は２０日、９月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２５日午後６時半から、...
函館商工会議所女性会（平山勢津子会長）は４日、函館駅前ビル（若松町）...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１日、８月の雇用失業情勢を発表し...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、１０月の道南金融経済概況を発表...
経済産業省と日本貿易振興機構（ジェトロ）が実施する外国企業と国内企業...
今月１日付で函館税関長に就いた佐野泰昭氏（５７）が２８日、函館市海岸...
函館税関は１６日、８月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１７日、９月例会「わた...
コロナ禍のこの１年１０カ月ほどの間、物議を呼んだ中にマスクがあった。...
函館市は、性的少数者（ＬＧＢＴ）が働きやすい職場づくりや顧客サービス...
函館市教委は１０日、函館鍛神小学校（石川嘉明校長）で同日に提供した給...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）で１０日、中華料理の高級...
石油情報センター（東京）は１０日、８日時点の石油製品価格調査の結果を...
函館地方社会保障推進協議会（岩瀬英雄会長）は１０日、函館市に対し、低...
函館市内・近郊で活動する合唱団による「第１４２回函館市民合唱祭」が７...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は８日、１１月の道南金融経済概況を発表...
【札幌】道は、道産日本酒と酒米のブランド力や認知度向上を図るため、４...
函館市は９日、市役所で今年度の市青少年活動表彰を行い、青少年の健全育...