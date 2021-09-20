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函館税関は１６日、８月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
【江差】江差経済同友会（小笠原弘会長）は、幼児や園児の情操教育進展に...
函館商工会議所と青森商工会議所は、全国の企業との連携で販路拡大を目指...
道内の経済情勢や融資動向を共有する道南、胆振日高地域の「地域経済・金...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１７日午後６時半から、...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は７日、９月の道南金融経済概況を発表し...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は８月３１日、７月の雇用失業情勢を...
函館美容業協同組合（９０店舗、永井龍剛理事長）は３日、「くしの日」（...
【札幌】道や札幌市、道経済連合会など官民９団体は、道内への新型コロナ...
【森】道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２４日、８月例会...
キャンパス・コンソーシアム函館が主催する合同公開講座「函館学２０２１...
渡島総合振興局と桧山振興局、函館市は住民基本台帳に基づく１００歳以上...
函館市の住民基本台帳（８月末現在）によると、６５歳以上の老年人口が占...
自民党道８区支部（支部長・前田一男前衆院議員）は１９日、函館市本町交...
第５日は１９日、オーシャンスタジアムでＢブロック準決勝の１試合を行い...
知内は初回、敵失と四球を絡めて１死一、二塁とし馬躰の内野安打で先制。...
陸上の第５４回道南中学校高校新人大会兼記録会第２戦（道南陸協、高体連...
わが国の現状、将来の姿を国民はどう受け止めているのだろうか。一般論と...
函館のバレエ教室「エコールドバレエＭａｙｕｍｉ（マユミ）」（加藤真弓...
函館市美原２の飲食店「ウインド ハナレィムーン」（小板みどりオーナー...