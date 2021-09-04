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【森】道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２４日、８月例会...
函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）は２５日、今年４～６月期の渡島・桧山...
函館税関によると、７月の函館港外国貿易概況（速報）では、輸出額は船舶...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）がこのほど発表した６月の雇用失業情...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
函館商工会議所加盟企業の女性経営者らでつくる「函館商工会議所女性会」...
【北斗】北斗市商工会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、９月２６...
函館税務署の鈴木久志署長（５８）が７月に着任した。稚内市出身で函館で...
ラッキーピエログループ（王未来社長）は１７日から、「北海道・北東北の...
函館商工会議所（久保俊幸会頭）は４日、函館市医師会健診検査センター（...
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東京パラリンピック第１２日は４日、バドミントンの女子シングルス（車い...
車いすテニスは、女子ダブルスの上地結衣（三井住友銀行）大谷桃子（かん...
【札幌】北海道日本ハムファイターズとホクレンは１日、道内の農業生産者...
函館市地球温暖化対策地域推進協議会（事務局＝市環境部）は、今年９月か...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】えんどう桔...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は４日、函館市内で新たに２１人が新型コロナウイルスに感...