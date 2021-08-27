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函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）は２５日、今年４～６月期の渡島・桧山...
函館税関によると、７月の函館港外国貿易概況（速報）では、輸出額は船舶...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）がこのほど発表した６月の雇用失業情...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
函館商工会議所加盟企業の女性経営者らでつくる「函館商工会議所女性会」...
【北斗】北斗市商工会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、９月２６...
函館税務署の鈴木久志署長（５８）が７月に着任した。稚内市出身で函館で...
ラッキーピエログループ（王未来社長）は１７日から、「北海道・北東北の...
【北斗】北斗市商工会は、同商工会ＬＩＮＥアカウントを開設し、友だち登...
函館市倫理法人会（吉住裕幸会長）は４日、「設立２０周年記念式典」をホ...
新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、２７日から北海道など８道県が緊...
道内への緊急事態宣言が発令されることを受けて函館市は２６日、市営公共...
【木古内】町は２６日の町議会総務・経済常任委員会で、今年度の観光事業...
知内町出身の演歌歌手、北島三郎さんの歴史や功績などを展示する「北島三...
ラグビーフットボールの第７４回北海道高校南選手権大会函館支部予選会兼...
陸上の道南サマー記録会（道南陸協主催）が７日、千代台公園陸上競技場で...
第５９回高文連道南支部美術展（道高文連道南支部美術専門部主催）が２６...
札幌在住のデザイナー、山田聖さん（６８）が主宰するライオンアートクラ...
テレビ中継を見ていて目が釘付けになった。「ガシャン！」「ドスッ！」と...
○…函館音楽協会（石丸典子会長）は２９日午後２時から、今年度の学生コ...