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函館税関によると、７月の函館港外国貿易概況（速報）では、輸出額は船舶...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）がこのほど発表した６月の雇用失業情...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
函館商工会議所加盟企業の女性経営者らでつくる「函館商工会議所女性会」...
【北斗】北斗市商工会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、９月２６...
函館税務署の鈴木久志署長（５８）が７月に着任した。稚内市出身で函館で...
ラッキーピエログループ（王未来社長）は１７日から、「北海道・北東北の...
【北斗】北斗市商工会は、同商工会ＬＩＮＥアカウントを開設し、友だち登...
函館市倫理法人会（吉住裕幸会長）は４日、「設立２０周年記念式典」をホ...
【七飯】企業経営でのＩＴ利活用を支援する道内のＩＴコーディネーターで...
函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）は２５日、今年４～６月期の渡島・桧山...
ＪＡＬ（日本航空）は２６日、函館―丘珠間の１往復２便の乗員繰りがつか...
◇第２０回千代の富士杯争奪パークゴルフ大会（２１日、福島町ファミリー...
◇北斗市 （２８日）▽おはなしひろば（谷川小／前１０時半） （２９...
◇北斗市 （２７日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時...
第１９回高文連文芸専門部道南支部大会（道高文連道南支部文芸専門部主催...
南茅部高校（藤井浩之校長）の３年生９人が２４日、北大の臼尻水産実験所...
イングリッシュ・キャンプで練習した英語の歌を披露する児童（函館戸井学...
【知内】知内高校（山田延彦校長、生徒１７５人）は、２２日に生徒１人が...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに２０人が新型コロナウイルスに...