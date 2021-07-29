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函館市内の若手経営者らでつくる異業種交流会「ビジネスオーナーズクラブ...
函館法人会青年部会（田口輝部会長）は２１日、７月オープン例会を函館市...
函館税関は２１日、２０２１年上半期（１～６月）の函館港外国貿易概況（...
函館地域産業振興財団（久保俊幸理事長）は１３日、起業家を支援する「創...
紅藻ダルスの小形葉体は、大形葉体に比べたんぱく質やビタミン含有量がよ...
道中小企業家同友会函館支部の青経未来塾は６日、７月例会を函館市民会館...
２０２２年度採用の「函館合同企業説明会」が８日、フォーポイントバイシ...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は６月２９日、５月の渡島・桧山管内...
函館物産協会（宮川昭平会長、会員７７社）は、２０２０年度の取扱高をま...
【北斗】若手農業者組織「渡島４Ｈクラブ連絡協議会」（出口拓也会長）と...
柔道は２９日、男女各１階級が行われ、女子７８キロ級の浜田尚里（自衛隊...
バドミントンは２９日、女子ダブルス準々決勝が行われ、世界選手権連覇の...
秋までに行われる衆院選へ向け、道選管事務局渡島支所（支所長・鳴海拓史...
バスケットボールは２９日、１次リーグが行われ、男子Ｃ組の日本はスロベ...
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ハンドボールは２９日、女子１次リーグが行われ、Ａ組の日本は韓国に２４...
深堀町会（大野忠雄会長）と学童保育所スマイルキッズクラブ（山本智子代...
函館西高校茶道部（黒島華蓮部長、部員３２人）は２６日、同校で茶会を開...
海の日を祝う会（会長・久保俊幸函館商工会議所会頭）は２６日、五島軒本...
函館朝市やおでかけリハビリの関係者を対象とした「先進的な感染症対策セ...