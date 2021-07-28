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函館法人会青年部会（田口輝部会長）は２１日、７月オープン例会を函館市...
函館税関は２１日、２０２１年上半期（１～６月）の函館港外国貿易概況（...
函館地域産業振興財団（久保俊幸理事長）は１３日、起業家を支援する「創...
紅藻ダルスの小形葉体は、大形葉体に比べたんぱく質やビタミン含有量がよ...
道中小企業家同友会函館支部の青経未来塾は６日、７月例会を函館市民会館...
２０２２年度採用の「函館合同企業説明会」が８日、フォーポイントバイシ...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は６月２９日、５月の渡島・桧山管内...
函館物産協会（宮川昭平会長、会員７７社）は、２０２０年度の取扱高をま...
【北斗】若手農業者組織「渡島４Ｈクラブ連絡協議会」（出口拓也会長）と...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は６月２９日、６月例会を...
悲願がかなった―。北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録が正式...
２４日、函館山を散策中の登山者から「エゾシカを目撃した」と函館市に通...
連合北海道渡島地域協議会、同桧山地域協議会、私鉄総連函館バス支部は２...
堀川町在宅福祉委員会（古屋義昭委員長）は２７日、同町会館で会食会を開...
○…北海道電力ネットワーク函館支店（金谷俊昭支店長）の社員２８人が２...
函館市内の若手経営者らでつくる異業種交流会「ビジネスオーナーズクラブ...
ついにこの日がやって来た。函館の大船、垣ノ島を含む「北海道・北東北の...
【札幌】イオン北海道（青柳英樹社長）とサッポロビール（小野寺哲也上席...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録が正式決定し、登録に向け...
卓球の道南選手権大会カデットの部（函館卓球協会主催）が２４、２５の両...