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函館税関は２１日、２０２１年上半期（１～６月）の函館港外国貿易概況（...
函館地域産業振興財団（久保俊幸理事長）は１３日、起業家を支援する「創...
紅藻ダルスの小形葉体は、大形葉体に比べたんぱく質やビタミン含有量がよ...
道中小企業家同友会函館支部の青経未来塾は６日、７月例会を函館市民会館...
２０２２年度採用の「函館合同企業説明会」が８日、フォーポイントバイシ...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は６月２９日、５月の渡島・桧山管内...
函館物産協会（宮川昭平会長、会員７７社）は、２０２０年度の取扱高をま...
【北斗】若手農業者組織「渡島４Ｈクラブ連絡協議会」（出口拓也会長）と...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は６月２９日、６月例会を...
函館市は２日、フォーポイントバイシェラトン函館で合同企業説明会を開い...
柔道は２７日、男女各１階級が行われ、男子８１キロ級で２０１６年リオデ...
函館市教委は２８日、世界文化遺産に登録が決まった「北海道・北東北の縄...
函館法人会青年部会（田口輝部会長）は２１日、７月オープン例会を函館市...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産委員会は２７日、函館市の垣...
日本たばこ産業（ＪＴ）北海道支社道南支店（岸博男支店長）は２０日、新...
今年２月に絵本「だつブロくん～ぼくはブロッコリーをやめることにした。...
重量挙げは２７日、女子５９キロ級が行われ、安藤美希子（ＦＡコンサルテ...
バレーボールは２７日、男女１次リーグが行われ、女子でＡ組の日本は、前...
新競技のサーフィンは２７日、男女の準々決勝以降が行われ、男子の五十嵐...
京都芸術大学大学院（京都市）の学際デザイン研究領域のゼミを受講する院...