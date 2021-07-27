函館新聞電子版

ワインのまち目指す　農楽蔵・佐々木さん講演

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    経済団体・官庁

    ６４人が参加　函館合同企業説明会

    [ 経済団体・官庁 ]

    　２０２２年度採用の「函館合同企業説明会」が８日、フォーポイントバイシ...

    ６４人が参加　函館合同企業説明会
    経済団体・官庁 記事一覧へ

    最新記事

    永瀬が金メダル―柔道

    [ 東京２０２０　オリンピック・パラリンピック ]

    　柔道は２７日、男女各１階級が行われ、男子８１キロ級で２０１６年リオデ...

    永瀬が金メダル―柔道

    安藤が銅メダル―女子重量挙げ

    [ 東京２０２０　オリンピック・パラリンピック ]

    　重量挙げは２７日、女子５９キロ級が行われ、安藤美希子（ＦＡコンサルテ...

    安藤が銅メダル―女子重量挙げ

    日本、セルビアに完敗―バレーボール女子

    [ 東京２０２０　オリンピック・パラリンピック ]

    　バレーボールは２７日、男女１次リーグが行われ、女子でＡ組の日本は、前...

    日本、セルビアに完敗―バレーボール女子

    五十嵐が銀、都筑は銅―サーフィン

    [ 東京２０２０　オリンピック・パラリンピック ]

    　新競技のサーフィンは２７日、男女の準々決勝以降が行われ、男子の五十嵐...

    五十嵐が銀、都筑は銅―サーフィン
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    東京2020 オリンピック【速報】

    永瀬が金メダル―柔道

    永瀬が金メダル―柔道

    安藤が銅メダル―女子重量挙げ

    安藤が銅メダル―女子重量挙げ

    日本、セルビアに完敗―バレーボール女子

    日本、セルビアに完敗―バレーボール女子

    五十嵐が銀、都筑は銅―サーフィン

    五十嵐が銀、都筑は銅―サーフィン

    都筑、銅メダルを獲得―サーフィン

    都筑、銅メダルを獲得―サーフィン

    大坂、３回戦で敗れる―テニス

    大坂、３回戦で敗れる―テニス

    伊藤が４回戦へ―卓球

    伊藤が４回戦へ―卓球

    大橋、２００個メで決勝へ　２００バタ本多も、瀬戸敗退

    大橋、２００個メで決勝へ　２００バタ本多も、瀬戸敗退
    オリンピック記事一覧
    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    垣ノ島遺跡、２８日に一般公開開始　セレモニーも

    垣ノ島遺跡、２８日に一般公開開始　セレモニーも

    ワインのまち目指す　農楽蔵・佐々木さん講演

    ワインのまち目指す　農楽蔵・佐々木さん講演

    【速報】「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界文化遺産登録が決定

    【速報】「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界文化遺産登録が決定

    医療従事者を支援　ＪＴが函館市に焼き菓子寄贈

    医療従事者を支援　ＪＴが函館市に焼き菓子寄贈

    森町の丹崎さん出版イベント、ＣＦも募集中

    森町の丹崎さん出版イベント、ＣＦも募集中

    地域課題解決へ議論　京都芸大大学院生と函大生が交流

    地域課題解決へ議論　京都芸大大学院生と函大生が交流

    ８月１日に「自伐型林業のススメ」　参加者募集

    ８月１日に「自伐型林業のススメ」　参加者募集

    江差町・上ノ国町学校給食組合議会　議案１件を可決

    江差町・上ノ国町学校給食組合議会　議案１件を可決

    シュートやドリブル指導　フットサル・エスポラーダ選手が園児と交流

    シュートやドリブル指導　フットサル・エスポラーダ選手が園児と交流

    ５０人が熱戦　木古内町内会連合会パークゴルフ大会

    ５０人が熱戦　木古内町内会連合会パークゴルフ大会

    最新動画

    老舗味めぐり／餅の北屋

    ビューティーサロン　フローリッシュ／生活の質を向上させるサロン

    スペシャルティコーヒーココロ／豊かな味わい引き出す自家焙煎

    ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『日新商会』ホッキしゅうまい

    パティスリー　メゾン　フジヤ　ハコダテジャパン／

    動画一覧

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    7月27日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    7月27日のイベント情報

    2021年7月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク8月号