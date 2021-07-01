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函館市は７月２日午後１時から、フォーポイントバイシェラトン函館（若松...
政府は２５日、新型コロナウイルスワクチンの職域接種の申請について、ワ...
函館税関は１６日、５月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
函館市がまとめた６月の石油製品小売価格調査によると、１１日時点のレギ...
函館商工会議所（久保俊幸会頭）は２３日、同会議所の会員企業の従業員を...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は７日、６月の道南金融経済概況を発表し...
函館財務事務所（峯村一久所長）は７日、今年１～３月期の渡島・桧山管内...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は２８日、４月の渡島・桧山管内の雇...
道商工会連合会理事、副会長を経て、２６日に新会長に就任した。道南から...
函館税関は２０日、４月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
札幌国税局は１日、相続税や贈与税の課税基準となる路線価（２０２１年１...
【乙部】ＮＰＯ法人ひまわり（町緑町、倉持篤理事長）が３０日、町館浦４...
【上ノ国】上ノ国町の矢代智樹教育長は６月２３日の町議会定例会で、昨年...
◇北斗市（５日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 ...
◇七飯町（３日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（大川...
函館市社会福祉協議会はこのほど、函館中の沢小学校（樫野人範校長）で４...