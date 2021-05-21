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【北斗】市商工会（宮崎高志会長）は１９日、市商業活性化センターエイド...
日本青年会議所北海道地区協議会（福西秀幸会長）は９月１１日、地域の課...
道立工業技術センター（函館市桔梗町）の新センター長に４月から、北大名...
函館地域産業振興財団（桔梗町３７９）は、起業者を支援する「創業バック...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１２日、道南金融経済概況を発表した。...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は４月３０日、渡島・桧山管内の３月...
函館食品衛生協会（若杉充宏会長）はこのほど、今年度の通常総会を書面開...
北海道中小企業家同友会函館支部（会員５５２社）はこのほど、第５０回定...
函館税関は１９日、函館港の３月の外国貿易概況（速報）を発表した。輸出...
道信用保証協会（札幌）は、２０２０年度の信用保証の実績をまとめた。新...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は６月８日午後２時から、ざいだんアフ...
函館東ロータリークラブ（佐藤真一会長）は２０日、北海道国際交流センタ...
函館市本町のカフェ「Ｆ―ＣＯＮ カフェ マリエージュＦ」はこのほど、...
五稜郭の文化価値を考える会（佐々木馨会長）は１５日、今年度の連続講座...
和洋折衷の手作り作品を展示販売する「ハンドヴェール仲間展『虹』」が２...
函館市は、高校生に地元企業の魅力を知ってもらうイベント「しごとフェス...
朝の情報番組で「脱だらだらスマホ」という内容を見て反省しきりになった...
空手は１６日、函館アリーナで行った。個人は男子形で種市青央（函工３年...
テニスは１７～１９日、千代台公園テニスコートで行った。団体戦（２単１...