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日本青年会議所北海道地区協議会（福西秀幸会長）は９月１１日、地域の課...
道立工業技術センター（函館市桔梗町）の新センター長に４月から、北大名...
函館地域産業振興財団（桔梗町３７９）は、起業者を支援する「創業バック...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１２日、道南金融経済概況を発表した。...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は４月３０日、渡島・桧山管内の３月...
函館食品衛生協会（若杉充宏会長）はこのほど、今年度の通常総会を書面開...
北海道中小企業家同友会函館支部（会員５５２社）はこのほど、第５０回定...
函館税関は１９日、函館港の３月の外国貿易概況（速報）を発表した。輸出...
道信用保証協会（札幌）は、２０２０年度の信用保証の実績をまとめた。新...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、４月の道南金融経済概況を発表し...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２０日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【北斗】市商工会（宮崎高志会長）は１９日、市商業活性化センターエイド...
函館名物のイカ、北海道産のホッケ、脂乗りの良いニシンなど厳選した海産...
函館大谷短大（函館市鍛治１）で１５日、こども学科とコミュニティ総合学...
【七飯】大沼岳陽学校（楢山聡校長、児童生徒１１８人）の９年生（中学３...
函館市教委は、世界遺産登録を目指す北海道・北東北の縄文遺跡群を構成す...
全国の和菓子店でつくる全国和菓子協会（東京）が企画し、常温で最大５年...
函館市は、２２、２３の両日にテーオーデパート（梁川町）で予定していた...
【北斗】「第６回全道高校軽音楽大会」（道高文連主催）が、２１日に北斗...