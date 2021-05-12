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函館地域産業振興財団（桔梗町３７９）は、起業者を支援する「創業バック...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は４月３０日、渡島・桧山管内の３月...
函館食品衛生協会（若杉充宏会長）はこのほど、今年度の通常総会を書面開...
北海道中小企業家同友会函館支部（会員５５２社）はこのほど、第５０回定...
函館税関は１９日、函館港の３月の外国貿易概況（速報）を発表した。輸出...
道信用保証協会（札幌）は、２０２０年度の信用保証の実績をまとめた。新...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、４月の道南金融経済概況を発表し...
北海道中小企業家同友会函館支部（高橋泰助支部長、会員５７４社）主催の...
国土交通省は２３日、２０２１年の公示地価（１月１日現在）を発表した。...
２３日に公表された２０２１年公示地価は、函館市の商業地（２３地点）の...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１２日、道南金融経済概況を発表した。...
【木古内】道の駅みそぎの郷きこないはこのほど、同館の観光コンシェルジ...
七飯町大沼・小沼のヘラブナ釣りは好釣が続き、５０センチオーバーの巨ベ...
青森方面のマダイ釣りがいよいよ始まった。遊漁船クリーク（渡辺船長）に...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が６日、函館近郊のポイントで５８セ...
知内沖では４日、良型のマコガレイが上がった。フィッシュランド函館西桔...
▽八雲沖マガレイ情報 今年のマガレイは絶好調で大型が多いようだ。深さ...
矢田釣具店・道南釣り情報...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１２日、新たな新型コロナウイルス...