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北海道中小企業家同友会函館支部（高橋泰助支部長、会員５７４社）主催の...
国土交通省は２３日、２０２１年の公示地価（１月１日現在）を発表した。...
２３日に公表された２０２１年公示地価は、函館市の商業地（２３地点）の...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は５日、３月の道南金融経済概況を発表し...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は２日、１月の渡島・桧山管内の雇用...
函館財務事務所（峯村一久所長）は２５日、昨年１０～１２月期の渡島・桧...
函館税関がまとめた２０２０年の道外国貿易概況によると、輸出額は再輸出...
函館税関は１７日、函館港の１月の外国貿易概況（速報）を発表した。輸出...
２０２０年分の所得税などの確定申告の受け付けが１６日、全国で始まった...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）はこのほど、２０２０年６月１日時点...
札幌管区気象台は１日、北海道地方の３月の天候状況をまとめた。日本の東...
昨年に出産した母親と乳児が対象の「ご家庭でできる、子どもの東洋医学ケ...
○…電気・設備工事業のケイソー（函館市山の手１）は３月３０日、児童の...
国連が定めた世界自閉症啓発デーの２日、五稜郭タワーがシンボルカラーの...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）の函館－奥尻線が１日で就航１５周年を迎え...
函館市教委は、南茅部地域の大船遺跡（大船町）、垣ノ島遺跡（臼尻町）の...
函館短期大学（猪上徳雄学長）の今年度入学式が２日、函館大学大講義室で...
【厚沢部】町富栄の屋外広告業「ヤマダ美芸堂」で３月２９日、この春中学...
栃木県足利市の両崖山一帯で２月２１日に発生し、９日目で鎮火した林野火...
函館市は今年度、戸井、恵山、椴法華地域の防災行政無線の親局と子局（中...