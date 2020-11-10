函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 11月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

道南金融経済概況１１月全体判断を上方修正

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    経済団体・官庁

    職安９月有効求人倍率減少続く

    [ 経済団体・官庁 ]

    　函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１０月３０日、渡島・桧山管内の９...

    職安９月有効求人倍率減少続く
    経済団体・官庁 記事一覧へ

    最新記事

    健康ガイド／１１月１１日～１７日

    [ 健康ガイド ]

    　◆老人福祉センター健康相談　▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...

    健康ガイド／１１月１１日～１７日
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    道南金融経済概況１１月全体判断を上方修正

    道南金融経済概況１１月全体判断を上方修正

    大門横丁で従業員１人が新型コロナ感染

    大門横丁で従業員１人が新型コロナ感染

    旧函館区公会堂、仮囲い撤去で外観くっきり

    旧函館区公会堂、仮囲い撤去で外観くっきり

    １１月１１日（水）のおくやみ

    １１月１１日（水）のおくやみ

    福島吉岡漁協のイカ釣り漁船が浦河港で火災、けが人なし

    福島吉岡漁協のイカ釣り漁船が浦河港で火災、けが人なし

    【速報】札幌は１２６人で３０００人を超える　新型コロナ

    【速報】札幌は１２６人で３０００人を超える　新型コロナ

    江差町議会全員協議会　町の貸し付け資金返済調停を説明

    江差町議会全員協議会　町の貸し付け資金返済調停を説明

    木古内町がコロナ対策商品券第２弾　一人５０００円配布へ

    木古内町がコロナ対策商品券第２弾　一人５０００円配布へ

    厚沢部で約３０年ぶりにドライブインシアター開催

    厚沢部で約３０年ぶりにドライブインシアター開催

    健康ガイド／１１月１１日～１７日

    健康ガイド／１１月１１日～１７日

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    11月10日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    11月10日のイベント情報

    2020年11月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク
    ハコラク