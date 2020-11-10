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年末調整の実務を学ぶセミナー（函館商工会議所主催）が１０月２７日、同...
函館税関はこのほど、９月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出...
道中小企業家同友会函館支部の１０月例会が１４日、ホテル函館ロイヤルで...
函館青色申告会（馬場哲也会長）は１３日、同会（五稜郭町）で「第９回青...
人材確保と定着のための働き方改革について学ぶセミナーが５日、函館商工...
【江差】江差商工会（赤石智恵美会長）が新型コロナウイルス感染予防のた...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は２日、渡島・桧山管内の８月の雇用...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、１０月の道南金融経済概況を発表...
日本政策金融公庫函館支店の千田大貴支店長（５０）が２８日、あいさつの...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は９日、１１月の道南金融経済概況を発表...
居酒屋など２６店が入居する「大門横丁」（函館市松風町）は１０日、従業...
函館市元町の国の重要文化財、旧函館区公会堂の工事用の仮囲いが１０日ま...
【札幌、札幌】札幌市は１０日、１２６人が新たに新型コロナウイルスに感...
【江差】町は１０日に開かれた町議会全員協議会で、今年３月末に廃業した...
【木古内】町は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い町内の消費拡大を目...
【厚沢部】町ドライブインシアター実行委（会長・前井敏弘町観光協会長、...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...