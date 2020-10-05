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函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は２日、渡島・桧山管内の８月の雇用...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、１０月の道南金融経済概況を発表...
日本政策金融公庫函館支店の千田大貴支店長（５０）が２８日、あいさつの...
函館市は１８日、ひとり親家庭を対象にした合同企業説明会をホテル函館ロ...
函館税関がまとめた８月の函館港外国貿易概況（速報）によると、輸出額は...
謎解きやスタンプ集めを通じて函館市内の観光・歴史スポットなどを巡る「...
函館青年会議所（函館ＪＣ）は、１９日午後７時４５分から、函館市内の数...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は７日、９月の道南金融経済概況を発表し...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１日、管内の７月の雇用失業情勢を...
【知内】函館法人会知内支部（町重内、岡田敬司支部長）は２１日、新型コ...
２０２１年用の年賀はがきが５日、道内で最初に函館市新川町の函館中央郵...
ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇の会」（中村由紀夫理事長）は５日、２０...
【江差】江差商工会（赤石智恵美会長）が新型コロナウイルス感染予防のた...
函館地方気象台によると、北海道付近で発達する低気圧や上空に寒気が流れ...
ハートランドフェリーは５日、低気圧による荒天の影響で、江差発奥尻行き...
ハンドボールの第４５回日本リーグ男子、大崎電気対大同特殊鋼が４日夜、...
◇北斗市（６日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...