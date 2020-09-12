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日銀函館支店（加藤健吾支店長）は７日、９月の道南金融経済概況を発表し...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１日、管内の７月の雇用失業情勢を...
【知内】函館法人会知内支部（町重内、岡田敬司支部長）は２１日、新型コ...
函館財務事務所（峯村一久所長）は２８日、４～６月期の経済概況「道南経...
函館国際観光コンベンション協会は、観光客や函館・近郊の住民も楽しめる...
函館税関は１９日、７月の函館港外国貿易概況（速報）をまとめた。輸出額...
函館税関がまとめた２０２０年上半期（１～６月）の道外国貿易速報による...
【七飯】町は、宿泊促進事業として、町内の宿泊施設利用者に町商工会が発...
函館商工会議所は、２０２１年４月から一般事務として採用予定の正社員を...
【厚沢部】厚沢部商工会青年部（山下礼部長）は「あっさぶメークイン」の...
北大大学院水産科学研究院の松野孝平助教（３４）は１０日、北大水産学部...
知内が初回、１死三塁から丸田の右越え二塁打、２死後に川村の中越え二塁...
第２日は１１日、オーシャンスタジアムでＡブロック１回戦２試合を行った...
社会福祉法人函館光智会（林崎光弘理事長）が、今年度の道社会貢献賞（社...
函館西署（奈良敏明署長）は１０日、安全運転サポートカー（サポカー）の...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」で、７月１８日～８月１６日に開催し...
函館市主催の「自殺予防パネル展」が、市中央図書館１階展示コーナーで開...
不動産賃貸の常口アトム（本社・札幌市）は１０日、函館市亀田支所隣に「...
函館青年会議所（函館ＪＣ）は、１９日午後７時４５分から、函館市内の数...
【札幌】函館市などで教育事業を展開するシーラクンス（札幌、藤澤義博社...