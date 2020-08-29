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函館国際観光コンベンション協会は、観光客や函館・近郊の住民も楽しめる...
函館税関は１９日、７月の函館港外国貿易概況（速報）をまとめた。輸出額...
函館税関がまとめた２０２０年上半期（１～６月）の道外国貿易速報による...
【七飯】町は、宿泊促進事業として、町内の宿泊施設利用者に町商工会が発...
函館商工会議所は、２０２１年４月から一般事務として採用予定の正社員を...
【厚沢部】厚沢部商工会青年部（山下礼部長）は「あっさぶメークイン」の...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は７月３１日、管内の６月の雇用失業...
函館税関は２０日、２０２０年上半期（１～６月）の函館港外国貿易速報を...
函館朝市の約１５０店が加盟する函館朝市協同組合連合会の理事長にこのほ...
【北斗】市内小中学校（１６校）の新型コロナウイルス感染防止に役立てて...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は２９日、函館朝市ひろばで子ど...
函館財務事務所（峯村一久所長）は２８日、４～６月期の経済概況「道南経...
■女子小学生のスカートめくる男が出没 函館中央署によると、２７日午後...
【札幌、小樽】道、札幌市、小樽市によると、道内では２９日、８人の新型...
函館市の町会の在り方や活性化策を検討する会議が２７日、市役所で開かれ...
国道の清掃や美化活動などに尽力した個人、団体をたたえる道開発局の今年...
函館市都市計画審議会（佐々木恵一会長）は２８日、今年２回目の会合を市...
桔梗ハイヤー（函館市桔梗３、横田貴之社長）は２８日、函館市内から七飯...