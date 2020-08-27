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函館税関は１９日、７月の函館港外国貿易概況（速報）をまとめた。輸出額...
函館税関がまとめた２０２０年上半期（１～６月）の道外国貿易速報による...
【七飯】町は、宿泊促進事業として、町内の宿泊施設利用者に町商工会が発...
函館商工会議所は、２０２１年４月から一般事務として採用予定の正社員を...
【厚沢部】厚沢部商工会青年部（山下礼部長）は「あっさぶメークイン」の...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は７月３１日、管内の６月の雇用失業...
函館税関は２０日、２０２０年上半期（１～６月）の函館港外国貿易速報を...
函館朝市の約１５０店が加盟する函館朝市協同組合連合会の理事長にこのほ...
【北斗】市内小中学校（１６校）の新型コロナウイルス感染防止に役立てて...
【七飯】七飯大沼国際観光コンベンション協会は９日に開いた臨時理事会で...
函館市病院局は２６日、市立３病院（函館、恵山、南茅部）の今年度４～６...
函館中央署（上野泰広署長）は２５日、七飯町上藤城の会社員、荒川賢（さ...
エア・ドゥは２６日、機材トラブルのため、函館発羽田行きの１便を欠航し...
道立函館高等技術専門学院（桔梗町４３５、鈴木一弘学院長）は、９月６日...
北斗市在住のフルート奏者、水上知歩さんと同市在住のピアニスト、桜田佳...
市立函館高校（谷川敬一校長）は２５日、同校で２年生による「プレゼンテ...
魚などの養殖技術の確立に向け、関係者が議論する「函館市魚類等養殖推進...
函館国際観光コンベンション協会は、観光客や函館・近郊の住民も楽しめる...
函館白百合学園中学高校（高橋眞理子校長）は、暑さ対策として来年度から...
サンマが獲れない。心配された通り厳しいスタートとなった。２３日に北太...