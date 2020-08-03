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函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は７月３１日、管内の６月の雇用失業...
函館税関は２０日、２０２０年上半期（１～６月）の函館港外国貿易速報を...
函館朝市の約１５０店が加盟する函館朝市協同組合連合会の理事長にこのほ...
【北斗】市内小中学校（１６校）の新型コロナウイルス感染防止に役立てて...
【七飯】七飯大沼国際観光コンベンション協会は９日に開いた臨時理事会で...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、７月の道南金融経済概況を発表し...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は６月３０日、管内の５月の雇用失業...
【江差】一✕二✕三業（いちにのさんぎょう）懇話会の２年目となるインゲ...
【北斗、七飯】北斗市、七飯町の食品事業者や飲食店などでつくる「渡島食...
函館税関がまとめた５月の道内の外国貿易概況によると、輸出額は自動車の...
夏季北海道大会南北海道大会第１日（８月３日）１回戦 札幌円山球場知内―...
【厚沢部】厚沢部商工会青年部（山下礼部長）は「あっさぶメークイン」の...
遺愛女子高校吹奏楽局（小松麗依奈局長）の第３０回定期演奏会（同局ＯＧ...
新型コロナウイルスの「第３波」を想定した対策が函館市内で進んでいる。...
函館市教委は２学期の始業式に当たる１７日から約１カ月間、市内の全中学...
函館山のつつじ山駐車場から千畳敷ヘ向かう途中や入江山の日当たりの良い...
新型コロナ禍の緊急事態宣言が解除された後、「秋の解散・総選挙」がにわ...
函館港イルミナシオン映画祭のシナリオ大賞審査員特別賞受賞作「自宅警備...
函館市公民館は９日午後１時から、お花のハーバリウム講座を開く。 日...
○…北海道日本ハムファイターズは、今年度のパ・リーグオフィシャルスポ...