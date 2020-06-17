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函館財務事務所（峯村一久所長）は１６日、１～３月期の経済概況「道南経...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は８日、６月の道南金融経済概況を発表し...
【江差】江差特産品推進会（大門和幸代表、会員６人）は５月３０日、町五...
函館商工会議所と函館法人会、道中小企業家同友会は新規大卒者や中途採用...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は２９日、渡島、桧山管内の４月の雇...
函館青色申告会（馬場哲也会長）は６月１日から「第９回青色スタンプラリ...
【北斗】市商工会（宮崎高志会長）はこのほど、２０２０年度通常総代会を...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
函館税関は４月の函館港貿易速報をまとめた。輸出額は魚介類・同調製品や...
【北斗、七飯】新型コロナウイルスの感染拡大を受け、渡島食品衛生協会（...
函館税関は１７日、５月の函館港外国貿易概況を発表した。輸入額は動物性...
老齢化が進む五稜郭公園内のサクラに市民や地域貢献活動に取り組む企業の...
【北斗】第２回市議会定例会は１７日、本会議を再開。新型コロナウイルス...
建設業の翔大鋼業（函館市西旭岡町２、中村圭輔代表）はこのほど、北海道...
【北斗】新型コロナウイルスの感染拡大防止協力金をめぐり、制度内容を誤...
【北斗】北斗市は１７日、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、国が実施し...
【乙部】第２回町議会定例会は１７日、開会し、一般質問に５氏が登壇した...