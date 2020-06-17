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日銀函館支店（加藤健吾支店長）は８日、６月の道南金融経済概況を発表し...
【江差】江差特産品推進会（大門和幸代表、会員６人）は５月３０日、町五...
函館商工会議所と函館法人会、道中小企業家同友会は新規大卒者や中途採用...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は２９日、渡島、桧山管内の４月の雇...
函館青色申告会（馬場哲也会長）は６月１日から「第９回青色スタンプラリ...
【北斗】市商工会（宮崎高志会長）はこのほど、２０２０年度通常総代会を...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
函館税関は４月の函館港貿易速報をまとめた。輸出額は魚介類・同調製品や...
【北斗、七飯】新型コロナウイルスの感染拡大を受け、渡島食品衛生協会（...
【江差】江差商工会は１３日、町役場で新型コロナウイルス感染拡大防止の...
函館財務事務所（峯村一久所長）は１６日、１～３月期の経済概況「道南経...
新型コロナウィルスが猛威を奮って４カ月ほど。国内の感染者は１５日現在...
函館市湯川町１のホテル「ＨＡＫＯＤＡＴＥ 海峡の風」は、ホテル内のレ...
【七飯】北海道猟友会新函館支部主催の青年部射撃大会が２１日午前９時半...
つつじの花も次々と咲いてサツキもそろそろ咲く時期になりました。夜温も...
〇…北海道日本ハムファイターズは１５日、オフィシャルマ...
はこだてみらい館（キラリス函館３階）で１４日、赤外線センサーで反応す...
函館市病院局は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、市立函館病院の４...
２１日の「父の日」に向けて、函館市内でギフト商戦が本格化している。各...