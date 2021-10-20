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仙台市の特産品を販売する「宮城・仙台銘品フェア」が９日、ＪＲ函館駅エ...
２０１９年１月末で閉店した旧・棒二森屋アネックス（函館市若松町）の建...
函館市教委は９月３０日、消毒用アルコールジェル計７６８本（１１０万円...
全国でスポーツ用品店を展開する「アルペン」（愛知県）は１０月１日、函...
通販サイト「道南地元市場」を運営するロカラ（函館市鍛治１、中川真吾社...
北海道など１９都道府県に発令中の新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言...
函館に特化した事業承継サービスを提供するベンチャー企業「アノニギワイ...
ネッツトヨタ函館駅ＳＩＤＥ（エキサイト）店（工藤寿生店長、函館市海岸...
北海道損害保険代理業協会函館支部（木村勇人支部長）は１９日、ＭＥＧＡ...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は１７日、函館市千代台公園陸上...
衆院選が１９日に公示され、道８区でも与野党一騎打ちの舌戦がスタートし...
厚沢部町鶉、飲食店主、藤岡俊吾さん（４７） 政治に望むのは、公正の...
函館市地域交流まちづくりセンターは１１月７日午後１時半から、ＮＰＯま...
函館青色申告会（馬場哲也会長）は１４日、五稜郭町の同会事務所で「第１...
１９日公示された衆院選で、道８区は与野党の一騎打ちとなった。逢坂誠二...
衆院選比例代表道ブロックに立候補した共産党元職の畠山和也氏（５０）が...
衆院選比例道ブロックに立候補した社民党新人の豊巻絹子氏（６６）が１９...
第４９回衆院選は１９日、公示され、道８区（渡島、桧山管内）には届け出...