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１４日の「ホワイトデー」に向け、函館市内の生花店では花をお返しにプレ...
そごう大宮店（埼玉県さいたま市）で５、１０月に開催予定の「北海道の物...
函館市がまとめた２月の石油製品小売価格調査によると、１２日時点のレギ...
日本郵便北海道支社（札幌市中央区）は３月１日、函館市内などの郵便局で...
地元飲食店の支援などに取り組む「ハコダテミライカモン」（函館市大手町...
函館市昭和１の美容院「ＣＡＬＩＦ ｈａｉｒｓｔｏｒｅ（キャリフヘアス...
ギフト販売のハリカ新函館店（本通２、佐藤和也店長）は１９日、新型コロ...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は今月から、町内限定（一部地...
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丸井今井函館店（函館市本町）で１１日、ＴＢＳテレビ系列の人気番組で紹...
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はこだてみらい館は７日、「第１回Ｕｎｉｔｙサークル作品発表会」を開い...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは、１...
【北斗】東日本大震災の発生から丸１０年を迎えた１１日、大野農業高校（...
木古内町の道の駅「みそぎの郷きこない」に出店しているパン店「コッペん...
函館西署管内で交通安全に尽力した個人や団体に対する、警察庁長官と全日...
函館の老舗レストラン「五島軒」（若山直社長）が２０１９年と２０年に開...
○…道南地域のパチンコ店でつくる函館方面遊技業協同組合（山本篤理事長...
水産品加工・卸の「道水」（函館市豊川町、高野元宏社長）グループの「道...