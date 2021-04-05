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函館市入舟町で家具工房「くらｃｒａ」を主宰する家具職人、鳥倉真史さん...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸の建設工事を進める鉄道建設・運輸施設整備...
函館市内の地域高規格道路「函館新外環状道路」の空港道路（１０キロ）の...
會澤高圧コンクリート（本社・苫小牧市）はこのほど、バクテリアの代謝機...
【長万部】生コンクリート製造５社でつくる北渡島生コンクリート（井町孝...
函館開発建設部が建設する函館新外環状道路の空港道路（１０キロ）は、今...
建設会社の田中組函館支店（函館市吉川町、川合正人支店長）は２２日、交...
【北斗】市建設協会（田島義史会長）は２６日、暖房費の一部を助成する福...
◇北斗市 （６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （７...
◇北斗市 （６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （７日...
【厚沢部】町公営塾はこのほど、町山村開発センターで町の特産品を活かし...
ＪＲ北海道によると、５日午後１時４０分ごろ、ＪＲ五稜郭駅構内で、札幌...
【札幌、旭川】道と札幌市などは５日、新たな新型コロナウイルス感染者を...
市立函館保健所は５日、函館市内で新型コロナウイルスに新たに６人が感染...
【江差】田畑建設（町伏木戸町、田畑昌伸社長）は２日、同社の創業１００...
北の大地に生きる民族の固有の文化や歴史と 研究者たちの情熱を紹介 １...
函館とハワイに拠点を持つ「ナプアウエディング」を運営。結婚式を中心に...
【上ノ国】小型風力発電施設建設などを手掛ける町大留の佐武（佐藤武士社...