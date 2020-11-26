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道などでつくる道産木材製品販路拡大協議会（会長・内田敏博道木材産業協...
函館開発建設部は１２日、建設中の函館新外環状道路（空港道路）の函館空...
オーダーカーテンの施工・販売を手掛けるナクレ（函館市西桔梗町、田村朋...
【森】総合リサイクル商社の鈴木商会（札幌市、駒谷僚社長）は２日、町赤...
【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）の十亀謙太さん（３１）が、今年度の函...
【札幌】東日本高速道路（ＮＥＸＣＯ東日本）北海道支社は、リニューアル...
総合建設コンサルタント業のノース技研（函館市昭和３、布村重樹社長）は...
勤労者退職金共済機構建退共北海道支部（札幌、岩田圭剛支部長）は、建設...
ＮＰＯ法人はこだて街なかプロジェクト（山内一男理事長）は２６日、国の...
函館市はこのほど、市内の小学校４３校に計４７台の非接触式体温計を寄付...
食料品卸売の小笠原商事（函館市西桔梗町、舟橋浩幸社長）は２５日付で事...
【木古内】函館開発建設部の工事の受注業者でつくる「第３工務課安全連絡...
飲食店経営のタクエイ（北斗市追分３、澤田和子代表）は１２月１日、函館...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸の建設工事を進める鉄道建設・運輸施設整備...
【木古内】町の新しい地域おこし協力隊員として、厚沢部町出身の長原汐里...
〇…朝日生命道南支社は、日本画家の故平山郁夫氏の絵画作...
函館在住の画家、小原雅夫さん（７２）がフランス・パリで毎年２月に開か...
遺愛女子中学高校（福島基輝校長）と函館白百合学園中学高校（高橋眞理子...
【七飯】北国に伝わる伝統的な発酵食品のサケのいずしをつくる講習会が２...
バドミントンの第３７回道南中学生新人大会（函館地区バドミントン協会主...