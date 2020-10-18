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勤労者退職金共済機構建退共北海道支部（札幌、岩田圭剛支部長）は、建設...
ＮＰＯ法人はこだて街なかプロジェクト（山内一男理事長）は２６日、国の...
函館市はこのほど、市内の小学校４３校に計４７台の非接触式体温計を寄付...
昨年１月に閉店したＪＲ函館駅前の老舗百貨店「棒二森屋」跡地の再開発に...
伊藤アスファルト建設（函館市金堀町、伊藤大樹社長）とツバメ工業（八雲...
【松前】東亜建設工業北海道支店（小野寺勇支店長）は８月２７日、地域貢...
【福島】中塚建設（中塚徹郎社長）はこのほど、現場事務所の新型コロナウ...
函館開発建設部は７月３１日、２０１９年度事業を対象に優良な工事や業務...
ドーピー建設工業（札幌市、稲田義行社長）は１８日、函館市役所周辺で清...
【長万部】北渡島生コンクリート（井町孝彦社長）は１５日、北海道新幹線...
陸上の道南秋季大会兼北海道フェスティバル（道南陸上競技協会主催）が３...
【帯広】第７３回北海道高校ラグビーフットボール南・北選手権大会兼第１...
サッカーの第９９回全国高校選手権大会北海道大会（道サッカー協会、道高...
テニスのヨネックス杯秋季オープンダブルス大会（函館テニス協会主催）が...
【北斗】バドミントンの第４７回道南大会がこのほど、北斗市スポーツセン...
【七飯】第９回大沼ハロウィンナイト＆紅葉ライトアップクルーズ（ぐるり...
函館市と道教育大函館校は２４日午前１０時から、市亀田交流プラザ（美原...
アメリカ大統領選挙は１１月３日の投票日まで２週間とちょっと。２大政党...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１７日、函館市弁天町のベンチ...
総合建設コンサルタント業のノース技研（函館市昭和３、布村重樹社長）は...