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【上ノ国】電源開発（本店・東京都中央区）は、桧山沖エリアでの洋上風力...
函館労働基準監督署はこのほど、一定規模以上の建設工事で無災害を達成し...
■本持仁史・函館労働基準監督署長 新型コロナウイルスが世界的に猛威...
■樺澤孝人函館開発建設部長 北海道開発局函館開発建設部では、北海道総...
■坂野伸治渡島総合振興局・桧山振興局副局長 今年も７月１日から７日ま...
建設業の翔大鋼業（函館市西旭岡町２、中村圭輔代表）はこのほど、北海道...
函館市の函館港若松埠頭（ふとう）で２～４日の３日間、大型クルーズ船の...
漁港漁場関係の工事で優れた実績を上げた請負業者をたたえる水産庁の「２...
函館どつく（函館市弁天町、関川義紀社長）は２２日、２０２０年３月期決...
建設業のエヌボシ・ノムラ（函館市金堀町７、野村俊治社長）は、１４、１...
【七飯】住宅販売を手掛けるハウスメーカー９社が参加する七飯町大中山２...
【八雲】函館開発建設部は１３日～８月７日、橋の補修工事に伴い、八雲町...
函館西署はこのほど、道教育大函館校に通う留学生を対象に、函館で安全に...
第２回臨時函館市議会が９日開会し、新型コロナウイルス対策などを盛り込...
渡島総合振興局と桧山振興局は６日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
【七飯、北斗】七飯町のワイン製造販売会社「はこだてわいん」（上藤城１...
日本航空（ＪＡＬ）は９日、機材整備のため、函館―丘珠間の１往復２便を...
【松前】松前町議会第４回臨時会が９日開かれた。生活応援商品券発行事業...
【福島】福島町議会定例会７月会議が９日開会した。「新しい生活様式」へ...