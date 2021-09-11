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○…ＪＴ（東京）は、セブンスターブランドから「セブンスター・ニッポン...
〇…「民芸はこだて」（棟方宗維店主）がこのほど、函館市...
○…美容室「ＨａｉｒＳａｌｏｎ ＳｉＢｅｌｌｅｓ（シベ...
○…「美容室Ｃｕｒｅ（キュア）」（脇田幸子代表）がこの...
○…持ち帰り専門店「おにぎり あゆみ屋」（函館市上湯川町４６の５、セ...
○…旬のスイーツを販売する「カパーナ ローサ カリーナ...
○…カゴメ（愛知）は、季節限定「秋のフルーツこれ１本 ...
○…快眠ヘッドスパ「イザナイ」とエステサロン「テセラ」...
○…サッポロビール（東京）は「無糖」「アルコール分３％」でライトに飲...
○…「パールライオン函館店／カカオキャット函館」がこの...
函館市教委は、市内の学校で新型コロナウイルスの感染が相次いで判明して...
道内に出ていた新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の今月３０日までの...
道内への新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の延長を受け、函館市は１...
函館市主催の「自殺予防パネル展」が１０日、市中央図書館１階展示コーナ...
函館市内の写真愛好家で作られるフォトサークル写留夢（しゃるむ）（石川...
函館市中央図書館は１４日午後１時半から、今年度の「初心者のための読み...
北海道奎星（けいせい）会（木村蒼人会長）主催の第６５回書道展（函館新...
道もち米団地農協連絡協議会、道南地区農協組合長会は１０日、八雲町産の...
国立音楽大北海道同調会（小野龍臣会長）は２０日午後１時半から、函館市...
〇…道は、今年度の道社会貢献賞（地域活動推進功労者）の受賞者を発表し...