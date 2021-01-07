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○…コカ・コーラシステムは、こだわりレモンサワー専門ブランド「檸檬堂...
○…「函館あかちょうちん湯の川店」（函館市湯川町１の２...
〇…弘前市国際広域観光課（青森県）は、リンゴやリンゴジ...
○…「スープカリー喰堂 吉田商店」（函館市新川町２４の...
○…産地直送ギフトの企画・卸販売「鳥潟」（森町白川５９の３６、鳥潟孝...
○…焼肉店が直営する〝肉好きのための精肉店〟「肉ＬＡＢ...
○…リラクゼーションサロン「ヴォアラクテ」がこのほど函館市昭和２の２...
○…「焼肉ホルモン 二子屋（ふたごや）」（川村三千人店...
○…「中国料理 香港柏木店」（函館市柏木町７の２）はク...
○…「ＣＡＬＡＭＡＲＩ（カラマリ）食堂」がこのほど、函...
【七飯】七飯町の蓴菜（じゅんさい）沼で６日、氷上ワカサギ釣りが始まっ...
松の内最後の日に当たる７日は「春の七草」。正月のごちそうで疲れた胃腸...
スマートフォン（スマホ）のＧＰＳ機能を活用し、函館も舞台になったアニ...
道は、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向け、道内６構成...
５年間にわたってスペイン留学した澤田将選手（１７）＝北斗市出身＝がサ...
【知内】３月に甲子園で開かれる第９３回選抜高校野球大会の２１世紀枠候...
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【江差】江差観光コンベンション協会（西海谷望会長）は６日、例年２月に...
中学の時から演劇が好きで、函館市内で舞台セミナーを受講したり、「函館...
令和３年の新春を皆様とともにお迎え出来ますことを心よりお慶び申し上げ...