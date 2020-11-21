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○…「地酒・ワイン屋 みのや」（函館市昭和１の２６の２３、桐花通沿い...
○…「スープカレー＆ルーカレー ロケットカレー函館本町...
〇…「焼肉レストラン一心亭」（函館市広野町５の２、ロー...
○…函館に店を構えて５０年の老舗店「元祖みそカレーラーメンの店 満龍...
○…１９４６年創業の和菓子販売会社「宗家源吉兆庵」（東京）は、秋冬限...
○…「函館中華レストラン杏梨（あんりん）」（函館市湯川...
○…アサヒビール（東京）は、「アサヒスーパードライ 北...
○…「カフェ＆バー樹～ＩＴＳＵＫＩ～」（丸山英樹社長）...
○…カゴメ（愛知）は、季節限定「野菜生活１００ 濃厚果...
○…石窯焼きピザのテークアウト専門店「Ｐｉｚｚａ（ピザ...
２２日開催の日本管楽合奏コンテスト（日本音楽教育文化振興会主催）の小...
函館、北斗、七飯の２市１町による函館湾流域下水道事務組合議会（浜野幸...
函館、北斗、七飯の２市１町による函館圏公立大学広域連合議会（日角邦夫...
老舗和菓子店の千秋庵総本家（函館市宝来町）で２０日、カステラまんじゅ...
函館市中央図書館は、１階展示コーナーで「第１２回私たちのおすすめ本」...
◇函館・北斗・七飯（午前１０時―午後４時） 【小 児 科】かみいそ...
道教育大附属特別支援学校（紀藤典夫校長、児童生徒６０人）は１９日、生...
道南で新型コロナウイルス感染者が急増していることを受け、道は軽症や無...
函館市福祉人材バンクは１２月１４日午後１時から、市亀田交流プラザで開...
道農政事務所函館地域拠点は１２月５日午後１時半から、函館国際ホテルで...