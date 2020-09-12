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○…９月で２周年を迎えた「ピッツェリア デラニマ」（北斗市追分５の１...
○…「成吉思汗物語らむ若 ユニゾ函館駅前」（函館市若松...
○…キリンビール（東京）は、「ビールに近い飲みごたえを感じるおいしい...
○…「ペリーズサンク」がこのほど、函館市石川町１８８の...
○…コカ・コーラシステムは、５年ぶりにフルリニューアルした「コカ・コ...
○…函館市本町で１３年営業している「ＧＡＬＡ（ガーラ）...
○…サッポロビール、ＪＲ東日本リテールネット、北海道旅...
○…アパレルセレクトショップ「マヒナ」がこのほど、イオ...
○…ピエトロ（福岡県）は、製造工程で一切熱を加えない生タイプドレッシ...
○…海産物卸会社直営ならではの新鮮魚介が自慢の「函館ダ...
北大大学院水産科学研究院の松野孝平助教（３４）は１０日、北大水産学部...
知内が初回、１死三塁から丸田の右越え二塁打、２死後に川村の中越え二塁...
第２日は１１日、オーシャンスタジアムでＡブロック１回戦２試合を行った...
社会福祉法人函館光智会（林崎光弘理事長）が、今年度の道社会貢献賞（社...
函館西署（奈良敏明署長）は１０日、安全運転サポートカー（サポカー）の...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」で、７月１８日～８月１６日に開催し...
函館市主催の「自殺予防パネル展」が、市中央図書館１階展示コーナーで開...
不動産賃貸の常口アトム（本社・札幌市）は１０日、函館市亀田支所隣に「...
函館青年会議所（函館ＪＣ）は、１９日午後７時４５分から、函館市内の数...
【札幌】函館市などで教育事業を展開するシーラクンス（札幌、藤澤義博社...