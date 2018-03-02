函館新聞電子版

函館新聞電子版

函館
6時12時18時
天気

  • 函館新聞本紙ご購読のみなさまへ

    悪天候の影響で、新聞の配達に遅れが出ることが予想されるため、函館新聞電子版では、３月２日付と３日付の朝刊に掲載される記事をすべて無料公開いたします。※一部配信記事を除く

    • 函館連覇ならず　スキー青函対抗大会

    　【七飯】スキーの第５４回青函対抗総合体育大会冬季大会（函館市、青森市体育協会主催）が２月２５日、函館七飯スノーパークで行われた。２０～７０歳以上の男女約５０人が出場し、大回転で争った。
    　函館と青森の交流を目的に毎年開催されており、会場は１年おきに交互に行われている。年代別に分かれて戦い、順位に応じて各市にポイントが与えられる。合計得点で団体優勝を決めた。
    　昨年優勝した函館は８２―１０１で敗れ、連覇はならなかった。最優秀賞に出場選手で最速タイムの４５秒４を出した豊島雄大（青森）、６０歳以上で最速タイムの選手に送られる敢闘賞には堤淳一（函館）が選出された。（北川隼夢）

    【男子】
    ◇２０～２９歳
    ①尾崎師士（青森）４６秒２２
    ◇３０～３４歳
    ①葛西猛（函館）５０秒６６
    ②佐藤充（青森）５５秒２１
    ◇４０～４４歳
    ①斉藤尚志（青森）４５秒５８
    ②白川豊仁（同）４６秒９２
    ③豊島泰（同）４７秒１２
    ④渡辺泰輝（同）５５秒３２
    ◇４５～４９歳
    ①豊島雄大（青森）４５秒４
    ②若松博樹（同）４７秒１７
    ③山本明義（同）４８秒９７
    ④村田尚樹（同）４９秒６７
    ⑤佐々木信英（函館）５０秒２７
    ◇５０～５４歳
    ①掛川勇一（函館）４７秒５７
    ②木村寧（青森）４７秒７７
    ③村井宏一（函館）４８秒１０
    ④江坂和晃（青森）５１秒１５
    ⑤村田忠彦（函館）５１秒４６
    ◇５５～５９歳
    ①畠山徹（函館）４７秒５３
    ②服部敏幸（同）４７秒６０
    ③植村哲也（同）４７秒８０
    ④土橋史人（同）４８秒３２
    ⑤山形智久（青森）４８秒５３
    ⑥西澤昭博（同）４８秒５９
    ⑦庭田謙（函館）４９秒３７
    ⑧古川秀美（青森）４９秒７１
    ◇６０歳代
    ①堤淳一（函館）４７秒３
    ②高坂寿（青森）４７秒５８
    ③渡辺陽一（函館）４９秒６７
    ④吉川幸彦（同）４９秒８１
    ⑤大野寛（同）４９秒９６
    ⑥舘田朝香（青森）５３秒６４
    ⑦里村正之（同）５７秒５４
    ◇７０歳以上
    ①岩本斉（函館）５２秒１６
    ②渡部安夫（同）５４秒８０
    ③浜崎光宏（同）５５秒３９

    【女子】
    ①齊藤彩（青森）４８秒４３
    ②大谷抄織（函館）４８秒４６
    ③宇美千穂子（同）５０秒６９
    ④渡辺尚子（青森）５０秒８０
    ⑤松田由美（函館）５１秒５５
    ⑥西澤聡子（青森）５１秒８５
    ⑦斉藤玲子（同）５４秒３９
    ⑧高坂由夏子（同）５４秒５０
      Twitter
      Facebook
      LINELINE
      Mail

        スキー・スノボー

        スキー・スノボー一覧へ

        最新記事

        3月 2日の天気
        函館新聞 電子版 お申込み
        ご購読申し込み月は無料

        電子版 試読申し込み（１週間 無料）

        休刊日のお知らせ

        函館新聞宅配購読お申込み

        お試し（１週間）もございます。

        フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

        ニュースカレンダー

        アクセスランキング

        アクセスランキング一覧

        道南市町村ニュース

        長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
        地域ニュース一覧

        紙面ビューア

        函館新聞紙面

        3月 2日の紙面

        紙面ビューア

        デジタル紙面を見るにはログインする必要があります。

        お知らせ

        市民が残す函館の日常
        公式 Facebook
        公式 Twitter

        3月 2日のイベント情報

        名産市場

        関連サイト