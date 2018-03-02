【七飯】スキーの第５４回青函対抗総合体育大会冬季大会（函館市、青森市体育協会主催）が２月２５日、函館七飯スノーパークで行われた。２０～７０歳以上の男女約５０人が出場し、大回転で争った。
函館と青森の交流を目的に毎年開催されており、会場は１年おきに交互に行われている。年代別に分かれて戦い、順位に応じて各市にポイントが与えられる。合計得点で団体優勝を決めた。
昨年優勝した函館は８２―１０１で敗れ、連覇はならなかった。最優秀賞に出場選手で最速タイムの４５秒４を出した豊島雄大（青森）、６０歳以上で最速タイムの選手に送られる敢闘賞には堤淳一（函館）が選出された。（北川隼夢）
【男子】
◇２０～２９歳
①尾崎師士（青森）４６秒２２
◇３０～３４歳
①葛西猛（函館）５０秒６６
②佐藤充（青森）５５秒２１
◇４０～４４歳
①斉藤尚志（青森）４５秒５８
②白川豊仁（同）４６秒９２
③豊島泰（同）４７秒１２
④渡辺泰輝（同）５５秒３２
◇４５～４９歳
①豊島雄大（青森）４５秒４
②若松博樹（同）４７秒１７
③山本明義（同）４８秒９７
④村田尚樹（同）４９秒６７
⑤佐々木信英（函館）５０秒２７
◇５０～５４歳
①掛川勇一（函館）４７秒５７
②木村寧（青森）４７秒７７
③村井宏一（函館）４８秒１０
④江坂和晃（青森）５１秒１５
⑤村田忠彦（函館）５１秒４６
◇５５～５９歳
①畠山徹（函館）４７秒５３
②服部敏幸（同）４７秒６０
③植村哲也（同）４７秒８０
④土橋史人（同）４８秒３２
⑤山形智久（青森）４８秒５３
⑥西澤昭博（同）４８秒５９
⑦庭田謙（函館）４９秒３７
⑧古川秀美（青森）４９秒７１
◇６０歳代
①堤淳一（函館）４７秒３
②高坂寿（青森）４７秒５８
③渡辺陽一（函館）４９秒６７
④吉川幸彦（同）４９秒８１
⑤大野寛（同）４９秒９６
⑥舘田朝香（青森）５３秒６４
⑦里村正之（同）５７秒５４
◇７０歳以上
①岩本斉（函館）５２秒１６
②渡部安夫（同）５４秒８０
③浜崎光宏（同）５５秒３９
【女子】
①齊藤彩（青森）４８秒４３
②大谷抄織（函館）４８秒４６
③宇美千穂子（同）５０秒６９
④渡辺尚子（青森）５０秒８０
⑤松田由美（函館）５１秒５５
⑥西澤聡子（青森）５１秒８５
⑦斉藤玲子（同）５４秒３９
⑧高坂由夏子（同）５４秒５０