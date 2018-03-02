【七飯】スキーの第５４回青函対抗総合体育大会冬季大会（函館市、青森市体育協会主催）が２月２５日、函館七飯スノーパークで行われた。２０～７０歳以上の男女約５０人が出場し、大回転で争った。

函館と青森の交流を目的に毎年開催されており、会場は１年おきに交互に行われている。年代別に分かれて戦い、順位に応じて各市にポイントが与えられる。合計得点で団体優勝を決めた。

昨年優勝した函館は８２―１０１で敗れ、連覇はならなかった。最優秀賞に出場選手で最速タイムの４５秒４を出した豊島雄大（青森）、６０歳以上で最速タイムの選手に送られる敢闘賞には堤淳一（函館）が選出された。（北川隼夢）



【男子】

◇２０～２９歳

①尾崎師士（青森）４６秒２２

◇３０～３４歳

①葛西猛（函館）５０秒６６

②佐藤充（青森）５５秒２１

◇４０～４４歳

①斉藤尚志（青森）４５秒５８

②白川豊仁（同）４６秒９２

③豊島泰（同）４７秒１２

④渡辺泰輝（同）５５秒３２

◇４５～４９歳

①豊島雄大（青森）４５秒４

②若松博樹（同）４７秒１７

③山本明義（同）４８秒９７

④村田尚樹（同）４９秒６７

⑤佐々木信英（函館）５０秒２７

◇５０～５４歳

①掛川勇一（函館）４７秒５７

②木村寧（青森）４７秒７７

③村井宏一（函館）４８秒１０

④江坂和晃（青森）５１秒１５

⑤村田忠彦（函館）５１秒４６

◇５５～５９歳

①畠山徹（函館）４７秒５３

②服部敏幸（同）４７秒６０

③植村哲也（同）４７秒８０

④土橋史人（同）４８秒３２

⑤山形智久（青森）４８秒５３

⑥西澤昭博（同）４８秒５９

⑦庭田謙（函館）４９秒３７

⑧古川秀美（青森）４９秒７１

◇６０歳代

①堤淳一（函館）４７秒３

②高坂寿（青森）４７秒５８

③渡辺陽一（函館）４９秒６７

④吉川幸彦（同）４９秒８１

⑤大野寛（同）４９秒９６

⑥舘田朝香（青森）５３秒６４

⑦里村正之（同）５７秒５４

◇７０歳以上

①岩本斉（函館）５２秒１６

②渡部安夫（同）５４秒８０

③浜崎光宏（同）５５秒３９



【女子】

①齊藤彩（青森）４８秒４３

②大谷抄織（函館）４８秒４６

③宇美千穂子（同）５０秒６９

④渡辺尚子（青森）５０秒８０

⑤松田由美（函館）５１秒５５

⑥西澤聡子（青森）５１秒８５

⑦斉藤玲子（同）５４秒３９

⑧高坂由夏子（同）５４秒５０