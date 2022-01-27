この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館アイスホッケー協会は２０日、函館市民スケート場で理事会を開き、新...
函館アイスホッケー協会は１８日、新型コロナウイルスの感染が拡大してい...
第３日は１５日、函館フューチャーズとＦＵＮＫＹ ＳＴＵＦＦが対戦。Ｆ...
第２日は１３日、アイスクラッシャーと北水ブルーマーリンズが対戦。降雪...
第１日は１２日、ＦＵＮＫＹ ＳＴＵＦＦとダイナマイツが対戦。ＦＵＮＫ...
第２４回函館新聞社杯アイスホッケー大会（函館新聞社主催）が１２日、函...
１１日に函館市民スケート場で開幕する予定だった第２４回函館新聞社杯ア...
北水ブルーマーリンズ 若さを生かし体力勝負 北水ブルーマーリンズは３...
函館フューチャーズは豊富な戦力 函館フューチャーズは１１日の開幕戦で...
２年ぶりとなる第２４回函館新聞社杯アイスホッケー大会（函館新聞社主催...
函館アイスホッケー協会は２７日、函館市民スケート場で理事会を開き、新...
函館中央署はこのほど、歩行者とドライバー双方に交通事故防止を呼び掛け...
函館市区選出の道議会議員、川尻秀之氏（自民党）が２７日午前９時４８分...
【北斗】市は２７日、本庁舎勤務の職員１人（年齢、性別非公表）が新型コ...
【七飯】第１回七飯町議会臨時会が２７日開かれた。住民税非課税世帯に対...
◇北斗市（２８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（２８日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
一糸乱れぬパフォーマンスとホールに響き渡る楽器演奏で保護者やＯＢらを...