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２０２２年新春の初売りに向け、函館市内の百貨店やデパートでは福袋販売...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は、職員を対象にした新型コロナウ...
道は２４日、桧山振興局に勤務するの管理職の男性職員（６１）を同日付で...
道は２７日、健康上の理由で新型コロナウイルスワクチンを接種できない人...
日本リハビリテーション医学会主催の市民公開講座「コロナに負けない身体...