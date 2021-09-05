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国枝が金―車いすテニス

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里見が金、鈴木銀、杉野、山崎、鈴木・伊藤組が銅―バドミントン

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ペアは２位、チーム３位―ボッチャ

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上地・大谷組が銅メダル―車いすテニス

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辻選手　２００メートルは予選落ち

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車いすテニス上地が銀メダル

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車いすバスケ男子、決勝へ

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競泳木村、４度目出場で初の金

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辻選手にねぎらいの声　２００メートルは予選敗退

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