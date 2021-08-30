この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連あさ野球...
あさ野球（函館軟式野球連盟など主催）のＡクラス決勝が２４日、西桔梗球...
少年野球の函館市スポーツ少年団新人戦交歓会太陽グループ杯予選会（函館...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...
あさ野球（函館軟式野球連盟など主催）のＣクラス決勝が２８日、西桔梗球...
函館市文化・スポーツ振興財団は、９月２５日午前９時から千代台公園で開...
函館市弓道連盟（北山通泰会長）は、１０月から千代台公園弓道場で初心者...
【北斗】スペインでフットボール監督として活躍する日本人コーチを招いた...
全日空（ＡＮＡ）は、新型コロナウイルスの影響に伴う需要動向から、９月...
はこだて国際科学祭（サイエンス・サポート函館主催）が２９日、閉幕した...
東京パラリンピックの車いすラグビー最終日は２９日、国立代々木競技場で...
函館は８月上旬、６日連続の真夏日となり、７日の「立秋」は観測史上最高...
「５年間の努力と頑張りに金メダル」「池崎選手のように頑張りたい」―。...
北海道メンタル評議会は９月１日午後１時半から、函館市総合福祉センター...