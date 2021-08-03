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函館軟野連あさ野球...
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函館軟野連たそがれ野球...
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【札幌】第４日は２０日、札幌円山球場で準々決勝３試合を行い、第１試合...
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◇陸上 〈午前９時〉 女子やり投げ予選＝北口 ...
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、２年分の候補が審議され...
全日空（ＡＮＡ）函館空港所（畑雅彦所長）は２日、例年「函館港まつり」...
５日から札幌市内で開催される東京五輪の競歩とマラソンに函館工業高校教...
札幌管区気象台は２日、道内の７月の天候状況をまとめた。高気圧に覆われ...
サッカーＪ１の横浜Ｆ・マリノスは７月２９日、函館市出身の村上悠緋選手...
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函館市内を散策し地形や自然の歴史を学ぶ「ジオ散歩」や、実験などを通じ...
○…遺愛女子高校吹奏楽局の第３１回定期演奏会（同局ＯＧ会主催）が７日...