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函館軟野連あさ野球...
第６０回記念春季北海道高校野球大会函館支部予選第４日（５月１１日）オー...
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函大谷は初回、蔭浦大の四球と二盗で２死二塁とし、小澤の左中間二塁打で...
第６０回記念春季北海道高校野球大会函館支部予選の第３日は１０日、オー...
函工は初回、長谷川の左前打から１死二、三塁と好機を広げ、田代の内野ゴ...
函水は初回に先制を許したが、すぐさま反撃。１番・鈴木聡、２番・佐藤が...
函館軟野連あさ野球（１０日）...
函館軟野連たそがれ野球（９日）...
第６０回記念春季北海道高校野球大会函館支部予選第３日（５月１０日）オー...
戊辰戦争最後の戦いとなった箱館戦争（１８６８～６９年）の戦没者をしの...
函館護国神社（大橋幸生宮司）の例大祭が１１日、函館市青柳町の同神社で...
【北斗】第１５回函館新聞社杯朝野球大会（北斗市野球協会、函館新聞社主...
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函館大学ベイエリア・サテライト（市末広町）では市民ランナーの活動を応...
【北斗】市教育委員会はこのほど、１５日に市総合文化センターかなで～る...
札幌管区気象台がまとめた道内の４月の天候状況によると、中旬は全道的に...