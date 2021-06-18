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ぶらっと大会（５月１２日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
５月例会（５月１６日、ずすらんの丘公園パークゴルフ場、函館パークゴル...
◇木曜会・上磯大会（３日・北斗市運動公園パークゴルフ場） ▽男子＝...
◇友愛会５月月例会（１６日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子...
◇毎日会ペア大会（８日・すずらんの丘公園パークゴルフ場） ①浜口和...
◇毎日会・ミニコンペ（１日、すずらんの丘公園パークゴルフ場） ▽男...
◇１５周年開場記念・春季オーナー杯（３日、森町緑の丘友愛パークゴルフ...
◇第４回つぐみ会パークゴルフ大会（４月２０日、ななえ峠室内パークゴル...
【江差】「第１０回追分カード・えさし杯パークゴルフ大会」（追分カード...
第１回桔梗高台杯（２１日、函館桔梗高台パークゴルフ場） ▽男子＝①...
リード不動産（函館市千歳町、渡辺友子会長）は１８日、同社が管理する団...
【七飯】ＪＡ新はこだて七飯基幹支店のニンジン共選施設（町大中山７）が...
【北斗】第２回市議会定例会は１８日、本会議を再開。新型コロナウイルス...
◇木曜会・大中山大会（１０日、七飯町大中山パークゴルフ場） ▽男子...
【乙部】元和台マリンフェスティバル実行委は１５日、８月１日に開催を予...
【乙部】町は「事業所など予防対応およびアフターコロナ対策補助金」とし...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１８日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
ＪＡＬ（日本航空）は１８日、札幌市東区に出没したクマが丘珠空港の敷地...