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◇交流ペア大会（９月２５日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ①佐藤幸...
◇ミニコンペ（９月２１日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽男子 ...
函館市老人クラブ連合会（山田富雄会長）はこのほど、すずらんの丘公園パ...
【木古内】町パークゴルフ場「フォーレストパークりろない」（２７ホール...
◇９月・月例大会（２０日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子】...
◇交流パークゴルフ大会（１８日・すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽...
【森】森町老人クラブ連合会（深川節雄会長）が主催する第１４回パークゴ...
◇厚沢部町パークゴルフ協会９月例会（２０日、町多目的交流広場パークゴ...
◇第２回桔梗高台杯（２日、函館桔梗高台パークゴルフ場） ▽男子＝①...
ティーボールを通じて障害のある人が元気回復を図り、相互交流を深める第...
函館在住の小説家、西川司さん（６１）が日雇いアルバイト先でイラン・イ...
道南と青森県の女性らでつくる町おこしグループ「津軽海峡マグロ女子会」...
函館市観光アドバイザー会議の今年度初会合が１２日、市役所で開かれた。...
電源開発（東京）はこのほど、通信事業大手のＫＤＤＩ（同）と協力し、「...
函短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１７日午前１０時から、今...
【北斗】函館大妻高校（池田延己校長）食物健康科１年生４０人は１３日、...
【札幌】道と札幌市、小樽市は１３日、道内で計１７人が新たに新型コロナ...
【旭川】旭川市は１３日、同市で３人が新たに新型コロナウイルスに感染し...