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ホクレン函館支所（函館市宮前町）は、２月９日の「ふっくりんこ」の日に...
道農政事務所函館地域拠点（齋藤繁雄支局長）はこのほど、道南での農林水...
【厚沢部】町はこのほど、町役場で今年度の新規就農者・後継就農者認定式...
渡島総合振興局は、渡島管内（八雲町熊石地区を除く）の２０２１年の漁業...
函館市のＮＰＯ法人「のこたべ」（平島美紀江代表）は５日、オンラインイ...
今季の道南スルメイカ漁が１月末で終了し、函館市水産物地方卸売市場での...
函館市亀田港町の安川農園（安川満江代表）のビニールハウスで、無加温で...
函館市中島廉売（中島町）内の紺地鮮魚（紺地慶一社長）は、店頭のゴッコ...
【森】町濁川地区で、地熱水を熱源にした今季の促成キュウリの収穫と出荷...
【厚沢部】厚沢部町内のビニールハウスで伏せ込み栽培したグリーンアスパ...
先週、ＮＨＫ函館放送局の開局９０周年を記念した展示会（３～６日）に足...
道は、今年度の道産業貢献賞（農業関係功労者）の受賞者を決めた。道南か...
○…厚沢部町木間内の国道２２７号沿いでそば店「ふく福」...
函館市教委は８日、市立の小・中学校計１１校で児童・生徒の新型コロナウ...
ホクレン函館支所（函館市宮前町）は、２月９日の「ふっくりんこ」の日に...
日本自動車販売協会連合会函館支部がまとめた２０２１年の新車登録台数（...