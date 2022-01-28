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渡島総合振興局は、２０２１年の渡島管内の農作物概況をまとめた。７月中...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、２２日午後１時からフ...
【北斗】シャキシャキとした歯触りが特徴の西洋野菜「チコリー」の収穫が...
【乙部】自ら生産した農産物を漬物に加工する町内の農業者組織「千岱野つ...
【知内】道内一のニラ産地知内町で、ブランドニラ「北の華」を新年始めに...
今季の道南スルメイカ漁が、ほぼ終了した。函館市農林水産部によると、市...
【厚沢部】雪の下で寝かせた「雪の下メークイン」を掘り起こす作業が、町...
【北斗】市千代田の高坂農園（高坂重勝代表）で、雪の下で寝かせた「雪の...
渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階道民ホールに２０２...
海産物卸問屋「福田海産」（函館市宇賀浦町、福田久美子社長）は２９日午...
函館市中央図書館の丹羽秀人館長（６５）が３月３１日付で定年退職するの...
道内で「まん延防止等重点措置」の適用が始まった２７日、函館市の観光名...
フードデリバリー大手の「Ｗｏｌｔ（ウォルト）」の配達専用スーパー「ウ...
日本航空（ＪＡＬ）は２５日、新型コロナウイルスの影響による需要動向か...
サッカー社会人クラブチームの北海道十勝スカイアースに所属し、函大有斗...
【厚沢部】厚沢部町内のビニールハウスで伏せ込み栽培したグリーンアスパ...
函館市の新型コロナウイルスの新たな感染者数が２７日発表分で２００人を...
【函館、北斗、七飯】バスケットボールの第１４回道南ジュニアカップ（北...
函館市中央図書館は２９日午後２時から、第８回郷土の歴史講座「函館アイ...
〇…日本気象協会（東京）は２７日、今年の全国のサクラ開...