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ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長）は１３日、亀田中野町の畑でサツマ...
【北斗】野菜の有機栽培に取り組む「ソーシャル・エイジェンシー」（函館...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での９月の生鮮スルメイ...
渡島総合振興局と桧山振興局が７日に公表した渡島、桧山管内の農作物生育...
ＪＡならけんは７日、函館市役所に工藤寿樹市長を表敬訪問し、地元特産の...
【七飯】はこだてわいん（町上藤城）は８日、本社近くの自社農園で、醸造...
【木古内】三印三浦水産（函館市、三浦隆司社長）、上磯郡漁協（西山武雄...
道南太平洋海域（渡島、胆振、日高管内）のスケトウダラ刺し網漁が始まり...
函館市が今年度から取り組んでいるキングサーモン（マスノスケ）の完全養...
渡島総合振興局と桧山振興局が２２日に公表した渡島、桧山管内の農作物生...
第４９回衆院選（３１日投開票）の期日前投票が２０日、函館市内８カ所な...
【北斗】市は２０日、道道上磯峠下線沿いの市渡マルメロ団地で、マルメロ...
発達した低気圧が北海道の南を通過した影響で、２０日の渡島・桧山は大雨...
◇友愛ペアマッチ交流大会（１０日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ...
◇厚沢部町本町新町町内会親睦大会（１０日、町多目的交流広場パークゴル...
シエスタハコダテ（函館市本町）は２３、２４の両日、午前１０時から「シ...
函館演劇鑑賞会は２５日午後６時半から、第３１２回例会として、プレオム...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２８人）は１４日、地震と津波を想定した...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森はこのほど、同施設で２日間...